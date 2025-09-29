Salernitana-Cavese, ecco la prevendita: restrizioni in tutti i settori Misure stringenti in materia di ordine pubblico. Settore ospiti chiuso ai residenti in Campania

Salernitana-Cavese sarà il derby che infammerà l'ottava giornata di serie C. Da domani, martedì 30 settembre, alle ore 10:00 inizierà la prevendita per la sfida dell'Arechi. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. L’acquisto online sarà riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919 in modalità digitale con caricamento del titolo su tessera. Il botteghino 1 dello stadio Arechi, inoltre, sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 11:30 alle 14:00.

La vendita dei tagliandi per i settori locali è vietata ai residenti nei comuni di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. I residenti nei suddetti comuni potranno acquistare il biglietto per l’evento soltanto se possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919 sottoscritta in data antecedente all’1 giugno 2025.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) è vietata ai residenti in Campania e terminerà sabato 4 ottobre alle 19:00. Nel giorno di disputa della gara non sarà possibile acquistare tagliandi per il settore ospiti al botteghino 1 dello stadio Arechi.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 35 + € 3,00 prev. € 22 + € 3,00 prev. € 15 + € 2,00 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 22 + € 3,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. Tribuna Azzurra € 18 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. Distinti € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. € 5 + € 2,00 prev. Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. — € 5 + € 2,00 prev. Curva Nord inf. (ospiti) € 8 + € 2,00 prev. — —

*escluse commissioni di servizio.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Diversamente abili

Le persone diversamente abili possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di mercoledì 1 ottobre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 2 ottobre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 11:30 alle 14:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di martedì 30 settembre fino alle 23:59 di mercoledì 1 ottobre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.