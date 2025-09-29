Ex Salernitana, rimpianto Iannoni: il mediano trova il primo gol in serie A La scorsa estate il Perugia lo riscattò per 400mila euro, ora festeggia un traguardo personale

“Ha tutte le qualità per imporsi, è un predestinato”. Parlava così Walter Sabatini nel post-mercato invernale 2022 di Edoardo Iannoni. Il direttore sportivo lo avrebbe rivoluto al suo cospetto nella stagione culminata con la salvezza ed il miracolo del 7 per cento. “L’anno prossimo sarà con noi” sentenziò il direttore sportivo umbro. Poi però la clamorosa rottura con Danilo Iervolino, l’arrivo di Morgan De Sanctis e per Iannoni un futuro tutto da scrivere. L’alba di una carriera che ora sorride al 24enne romano che con il Sassuolo non solo ha coronato il sogno del debutto in serie A ma ha addirittura trovato il suo primo gol nell’elite del calcio nazionale.

La Salernitana nel destino

Un percorso che parte da lontano, dal Trastevere in serie D. Angelo Fabiani, allora ds della Salernitana, lo scopre, lo valuta e poi decide per l’acquisto. Iannoni resta per sei mesi a disposizione di Fabrizio Castori, con le prime due presenze nei professionisti proprio con la maglia granata. Poi il prestito alla Juve Stabia quando i granata festeggiano la promozione in serie A. La Salernitana però, alle prese con il caos Trust, lo osserva da vicino. Per Iannoni arriva la cessione all’Ancona in una prima parte di campionato straripante che spingono Walter Sabatini, subentrato come uomo mercato granata dopo l’avvento di Danilo Iervolino, a riaprire i discorsi con l’Ancona per interrompere anticipatamente il prestito. Nulla da fare.

La parentesi Perugia

L’estate 2022, quella della rivoluzione tecnica e dei grandi investimenti, chiude le porte granata a Iannoni. Il Perugia bussa alla porta, ottiene un prestito biennale con opzione di riscatto per 400mila e un controriscatto da 900mila complessivi. 29 presenze nel primo anno in serie B, 34 presenze e 4 gol in serie C. Le big di serie B ci mettono gli occhi su. La Salernitana vorrebbe trattenerlo e considerarlo un titolarissimo. Ma arriva la retrocessione in cadetteria e un’estate tormentata sotto il profilo societario che fa saltare il banco. Nel bel mezzo della trattativa Brera Holdings, il Perugia fa valere il riscatto. Petrachi desiste. Incassa i 400mila euro e perde il calciatore. Il Sassuolo lo adocchia e lo regala a Grosso. Iannoni si prende la serie A e festeggia anche il primo gol in A. E alla Salernitana lascia non pochi rimpianti.