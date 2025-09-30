Salernitana-Cavese, la designazione arbitrale: tocca a Lovison di Padova Il fischietto veneto alla prima chiamata con i granata

Salernitana-Cavese, in programma domenica 5 ottobre alle 14:30, presso lo stadio Arechi di Salerno sarà diretta dal signor Roberto Lovison della sezione di Padova che sarà coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola (sezione di Milano) e Vittorio Consonni (sezione di Treviglio), mentre il quarto ufficiale sarà Domenico Leone di Barletta. L'operatore FVS invece sarà Stefano Vito Martinelli di Potenza. Nessun precedente tra Lovison e la Salernitana. Un solo precedente e non felice per Lovison con la Cavese, nel derby con la Casertana della scorsa stagione terminata 1-0 per i falchetti.