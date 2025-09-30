Salernitana-Cavese, partenza boom per la prevendita: ecco il primo dato Il derby si giocherà in un Arechi blindato

Nonostante le limitazioni, la prevendita per Salernitana-Cavese è partita subito con le marce alte. Nel primo giorno di vendita sono stati venduti 3566 biglietti che, aggiunti alla quota abbonati (5289), assicurano già 8855 presenze sugli spalti dello stadio con il nome da principe. A cinque giorni dal match, l'obiettivo 15mila spettatori potrebbe non essere utopico. Prefettura e Questura, intanto, sono al lavoro per garantire il servizio d'ordine ed assicurare un pomeriggio sicuro a chi sarà all'Arechi. Nonostante il divieto di vendita ai residenti in Campania per il settore ospiti, l'allerta resta altissima e, per l'occasione, sarà rafforzato il dispiegamento di forze dell'ordine.