La Salernitana è una cooperativa del gol, ma la difesa va registrata Oggi alle 16.30 la ripresa degli allenamenti in vista del derby con la Cavese

La partita contro il Casarano ha confermato che la Salernitana è sempre più una cooperativa del gol. Nelle prime sette giornate, infatti, la squadra di Raffaele è andata a segno con 8 marcatori diversi (per un totale di 12 reti segnate) che hanno permesso al cavalluccio marino di racimolare 16 punti in classifica. Un valore aggiunto che potrebbe risultare importante nel corso del campionato. L’attacco, fin qui, non ha tradito le attese, portando in dote sette reti: 3 portano la firma di Ferraris, 2 di Inglese e 2 di Ferrari.

Ma anche gli altri reparti hanno dato il proprio contributo: Villa e Quirini, con un sigillo a testa, hanno confermato l’importanza degli esterni nel gioco di Raffaele. Capomaggio, Tascone e Knezovic hanno centrato il bersaglio una volta a testa, regalando in due circostanze gol da tre punti (l'argentino ha siglato il 2-1 contro il Sorrento, il croato ha mandato al tappeto il Siracusa all'esordio).

Un rendimento che la Salernitana proverà a migliorare già a partire dal derby di domenica contro la Cavese. Dopo aver beneficiato di due giorni di riposo, i granata oggi torneranno in campo per iniziare a preparare la sfida. Più che sulla tenuta offensiva, Raffaele dovrà lavorare sulla fase difensiva che, anche nell’ultima trasferta, ha mostrato più di una criticità. Non a caso, tra le formazioni di alta classifica, la Salernitana è la squadra che ha subito il maggior numero di reti.