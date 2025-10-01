Salernitana-Cavese, corre la prevendita: superata doppia cifra Nel mirino quota 11mila. E spunta anche un tagliando staccato nel settore ospiti

Sarà un derby da cornice da massima serie. Salernitana-Cavese spinge l’Arechi a vestire l’abito più bello. Il secondo giorno di prevendita per la sfida con i blufoncè scalda il popolo granata: sono 5700 i tagliandi venduti in tutti i settori. Un dato importante e che, sommato al numero di abbonamenti staccati, permette di mettere nel mirino quota 11mila spettatori. Sono 400 gli studenti delle scuole del territorio che hanno aderito all’iniziativa dell’ingresso gratis nel settore Distinti. Spunta anche un tagliando sottoscritto nel settore ospiti, frenato dalle forte limitazioni per la tifoseria blufoncè.