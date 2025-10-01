Ahi Salernitana, si ferma De Boer: il mediano salta il derby

Nuovo stop in casa granata. E per Raffaele ora le scelte sono risicate in mediana

Salerno.  

Non arrivano buone notizia alla ripresa degli allenamenti per la Salernitana. Il tour de force miete un altro infortunio: Kees De Boer alza bandiera bianca. Il mediano si è sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno, dopo un fastidio accusato nei minuti finali di Casarano-Salernitana. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado al soleo sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il rischio concreto è che lo stop sia di un paio di settimane.

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Giuseppe Raffaele al termine del ciclo di cinque gare ravvicinate, la preparazione della Salernitana è ripresa questo pomeriggio presso il centro sportivo Mary Rosy. Ancora lavoro differenziato per Michael Liguori che spera di esserci per il derby. Solo terapie per Eddy Cabianca.

