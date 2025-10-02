Salernitana, coperta corta a centrocampo: chance per Varone con la Cavese? Lo stop di De Boer riduce il margine di manovra: Raffaele pensa al "Puma" per il derby

“Il mercato è l’ultimo dei miei pensieri. Gli slot li abbiamo, non siamo costretti a giocarceli in questa fase. Non è una mia priorità”. Rispondeva così Daniele Faggiano una settimana fa con l’adrenalina nelle vene e un bel po’ di rabbia da contenere dopo il ko in rimonta incassato con l’Audace Cerignola. Otto giorni dopo, alla luce anche degli accorgimenti tattici e delle scelte di Raffaele di adattare nel ruolo di mezzala prima Quirini e poi a Casarano Villa, il nodo centrocampo ritorna attuale in casa Salernitana. Motivo che aveva spinto il direttore sportivo a sondare e trattare l’arrivo dell’esperto Machin, ancora svincolato, prima però di fare dietrofront.

Rotazioni corte

Anche il destino ci ha messo il suo zampino a manifestare le difficoltà numerica nella zona nevralgica del campo. Con il Casarano, l’assenza di Capomaggio per squalifica e le condizioni non ottimali di Varone, hanno fatto suonare l’allarme. Proprio il sacrificio in Puglia in termini di minuti è costato un infortunio pesante per Kees De Boer. L’ex Ternana rappresentava il jolly per Raffaele, prezioso per la sua qualità nel ruolo di mezzala ma anche alter-ego designato in caso di assenza di Capomaggio. Il problema al polpaccio gli costerà almeno un mese di stop, con le sfide con il Latina o con il Crotone di inizio novembre come possibili date da cerchiare in rosso. Effetti di un tour de force vissuto a pieni giri.

Novità di formazione

Restano quattro centrocampisti di ruolo a disposizione, ai quali vanno aggiunti i giovani Di Vico e Iervolino: Capomaggio e Tascone hanno ormai lo status di insostituibili. Il primo è già una certezza, il secondo sta aumentando gradualmente il minutaggio dopo un precampionato vissuto ad aspettare la chiamata granata. E poi ci sono Varone e Knezovic a contendersi l’ultima maglia da titolare. Possibile una chance per il Puma contro la Cavese, sfida in cui servirà far spiccare la personalità, l’esperienza e la determinazione. Senza dimenticare che resta l’opzione Quirini per garantire dinamismo e velocità, con Ubani che verrebbe nuovamente schierato nel ruolo di esterno.