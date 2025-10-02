Serie C, assemblea con Salernitana presente: il Catania nel Consiglio Direttivo Il vicepresidente degli etnei Grella nel Consiglio Direttivo. E Milan ritrova Bedin

Giornata politica per la Salernitana. Il presidente Maurizio Milan e l'amministratore delegato Umberto Pagano hanno partecipato all'assemblea di lega a Firenze. Il Presidente dell’Alcione Milano, Giulio Gallazzi, è stato eletto nuovo Consigliere Federale: "Sento l'importanza del mandato che mi hanno conferito i colleghi, cercherò di portare avanti un progetto che sia di sviluppo per il futuro e di miglioramento costante delle nostre iniziative imprenditoriali", ha commentato Gallazzi.

Novità anche nel Consiglio Direttivo: il presidente del Trento, Mauro Giacca, e il vicepresidente e ad del Catania, Vincenzo Grella, sono stati eletti come consiglieri, confermandosi a seguito della surroga per cooptazione dello scorso 25 luglio. “Aver ricevuto questo attestato di fiducia mi rende orgoglioso. È una grande responsabilità e sono entusiasta della nuova avventura. Spero di portare il mio contributo.” – ha detto il Vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella.

In apertura di assemblea - cui erano presenti il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, e il responsabile della CAN C, Daniele Orsato - il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti dall'attuale governance, illustrando al contempo i prossimi passi da compiere.