Salernitana-Cavese sarà record stagionale all'Arechi. Per il derby di domenica continua a crescere il numero di tagliandi staccati. A poco meno di tre giorni dal fischio d'inizio, sono 6802 i tagliandi staccati in tutti settori, ad eccezione dell'unico biglietto emesso in Curva Nord. Un dato che sommato al numero di abbonamenti stagionali permette di superare quota 14mila. Sold-out la Curva Sud Siberiano. Si attende anche la classica impennata a ridosso del match, con quota 15mila che si immagina possa essere superata già nelle prossime ore.
Prevendita Salernitana-Cavese, quota 14mila superata: la Siberiano va sold-out
L'obiettivo è superare quota 15mila nelle prossime ore
Salerno.