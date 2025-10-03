Salernitana, riecco Inglese: sa già come far gol nei derby Tre reti in stagione, due al Sorrento: il capitano si riprende l'attacco e lancia segnali

Tre gioie fin qui in campionato. Due sono arrivate contro il Sorrento, in due derby che però non hanno lo stesso calore e lo stesso trasporto che la sfida con la Cavese suscita nella tifoseria granata. Nel mezzo la testata da tre punti con il Cosenza. Roberto Inglese si riprende la Salernitana. Il numero nove ritornerà al centro dell’attacco, con la fascia intorno al braccio, per spingere in alto la Bersagliera. Il tour de force di settembre lo aveva fiaccato sui muscoli e anche sulla tensione nervosa. Con l’Audace Cerignola era rimasto in panchina, a causa di qualche segnale non proprio incoraggiante dai suoi muscoli. La scelta intelligente di preservare il proprio numero nove per evitare guai peggiori. Ed invece il finale convulso con i pugliesi aveva costretto Raffaele a lanciarlo nella mischia. Infine le proteste finali e quel cartellino rosso pesantissimo, seppur con il sospiro di sollievo per una sola giornata di squalifica.

Per la gara di Casarano non ha mancato però di far sentire la sua presenza, con parole piene zeppe di carica e motivazioni come ammesso da Quirini anche nell’immediato post-partita. Il riposo forzato però è stata medicina preziosa per poter ripartire. Nello scorso weekend, insieme allo squalificato Capomaggio, ha fatto capolino al Centro Sportivo Mary Rosy per lavorare sulla propria condizione atletica. Domenica sarà al centro dell’attacco per riannodare il filo con il gol e confermarsi in vetta. La Salernitana si affida al suo capitano.