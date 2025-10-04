Salernitana, assist dal Benevento: il derby con la Cavese vale il primato L'Arechi vuole riportare i granata al primo posto in solitaria. Raffaele con dubbi di formazione

La frenata improvvisa del Benevento a Latina diventa il più prezioso degli assist per la Salernitana, innalzando il livello di attesa per il derby con la Cavese. Perché, oltre alla fame di successo nella sfida contro i cugini blufoncè, ad alimentare il desiderio di vittoria nel popolo granata ci ha pensato anche la possibilità di ritornare in vetta in solitaria dopo l’esito dell’anticipo del Francioni. Energia in più da canalizzare nel modo giusto, iniziando anche a fare i conti con la gestione positiva della pressione che sin da inizio stagione è compagna di viaggio della squadra granata.

Questa mattina alle ore 11:00 è in programma la seduta di rifinitura al Centro Sportivo Mary Rosy. Raffaele dovrà fare i conti con le assenze di De Boer e Cabianca. Poche chance anche per Liguori, ancora lontano dal gruppo per l'intera settimana di allenamenti. Per il tecnico dubbi in difesa e a centrocampo. A protezione di Donnarumma, l’unico sicuro di una maglia da titolare è Golemic. Lo stopper serbo aspetta di conoscere chi saranno i suoi scudieri: a destra, l’ex Matino battaglia con Coppolaro. A sinistra, Frascatore si è fatto apprezzare per solidità e fisicità ma si è macchiato di due errori gravi con Audace Cerignola e Casarano: Anastasio sogna il sorpasso.

E poi c’è il nodo della mezzala sinistra che accompagna da settimane Raffaele nelle scelte di formazione. L’assenza di De Boer potrebbe favorire Varone, con Knezovic che sarebbe soluzione a gara in corso per innalzare la qualità. Però la coperta corta in mediana potrebbe spingere anche ad una possibile riconferma di Quirini come interno con Ubani sulla corsia destra. Davanti nessun dubbio, con Ferraris e Inglese favoriti per la maglia da titolare.