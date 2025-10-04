Salernitana-Cavese, superata quota 14mila. E spunta striscione ultras all'Arechi La Curva Sud Siberiano ribadisce la propria posizione contro il divieto di trasferta

Sarà record stagionale. Salernitana-Cavese avrà una cornice da almeno 14mila spettatori. Infranto anche la nuova quota in mattinata con nuovi tagliandi emessi dopo il dato raccolto ieri dal club. Sarà dunque un Arechi con l'abito delle partite importanti per un derby che può valere il primato in solitaria dopo il passo falso del Benevento a Latina.

Non ci sarà la tifoseria ospite, al netto di un solo tagliando staccato. Fortissime le limitazioni per i supporters della Cavese. Un pegno da pagare anche per il popolo della Salernitana, ancora frenato in trasferta dallo stop dopo gli episodi del playout con la Sampdoria. Ieri sera all'Arechi è stato esposto uno striscione dalla Curva Sud Siberiano: "Finché Resti Viva La Passione...Ogni Partita Va Giocata con l'opposto Fazione", il messaggio del cuore pulsante del tifo granata. Scontato immaginare che le stesse misure verranno replicate per la sfida di ritorno.