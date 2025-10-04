Salernitana-Cavese, i convocati di Raffaele: non rientra Liguori

Quattro assenze. Giuseppe Raffaele ha reso noto al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy i 21 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 tra Salernitana e Cavese allo stadio Arechi. Non arrivano buone notizie dall'infermeria: dopo De Boer e Cabianca, non riesce a rientrare nemmeno Liguori. Ancora fuori la punta ex Padova, frenato da problemi muscolari. A centrocampo mancherà anche Di Vico, indisponibile per il derby:
Le scelte di Raffaele per la Cavese:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori.