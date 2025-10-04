Salernitana-Cavese, i convocati di Raffaele: non rientra Liguori La punta resta ancora fuori. Sono quattro gli assenti

Quattro assenze. Giuseppe Raffaele ha reso noto al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy i 21 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 tra Salernitana e Cavese allo stadio Arechi. Non arrivano buone notizie dall'infermeria: dopo De Boer e Cabianca, non riesce a rientrare nemmeno Liguori. Ancora fuori la punta ex Padova, frenato da problemi muscolari. A centrocampo mancherà anche Di Vico, indisponibile per il derby:

Le scelte di Raffaele per la Cavese:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori.