Salernitana-Cavese, Raffaele: "Vincere per la classifica e per il nostro tifo" Il tecnico torna in panchina: "Settimana tipo preziosa, sarà importante mettere qualità"

Diciotto anni dopo torna il derby Salernitana-Cavese. Giuseppe Raffaele, squalificato con il Casarano, ritorna in panchina e mette nel mirino il sorpasso al Benevento. All'Arechi però servirà vincere una partita non solo tecnico-tattica ma anche di nervi in un Arechi che farà sentire il suo calore: "“Sappiamo che ci sarà una cornice di pubblico importante, come anche nelle precedenti partite. Questo rappresenta la consueta ulteriore motivazione. È importante tornare a fare risultato pieno per la classifica, per la società e per noi stessi ma non deve essere un’ossessione. Il gruppo è comunque in fiducia, mentalizzato e darà il massimo”.

Fondamentale il ritorno della settimana tipo per poter tirare il fiato dopo un tour de force rovente: “Abbiamo fatto una buona settimana. C’era bisogno di respirare un po’ e recuperare un minimo di energie in più dopo tante partite ravvicinate in cui nessuno si è tirato indietro. Ho ricevuto tanti segnali importanti da parte del gruppo. Peccato per l’infortunio di de Boer, però ritroviamo Capomaggio e Inglese. Abbiamo certamente le soluzioni adeguate per poter affrontare la Cavese. I nostri avversari sono reduci dalla prima vittoria in campionato, peraltro in trasferta, per cui avranno entusiasmo e grinta. Dovremo essere bravi a contrapporre le nostre qualità, ad indirizzare la partita sui binari che immaginiamo ed essere sempre concentrati. Liguori? Non è ancora a disposizione ma è in crescita”.