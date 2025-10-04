Salernitana Primavera, finalmente vittoria! Menduto stende il Cosenza Primo successo per i granatini in campionato

Una vittoria preziosa. Finalmente sorride la Salernitana Primavera. Al Centro Sportivo Marca di Cosenza, i granatini stendono i rossoblu e si prendono il primo successo in campionato (0-1). Decide il gol di Menduto nel cuore del primo tempo, con i ragazzi di De Santis che nella ripresa proteggono il prezioso vantaggio e alla fine possono festeggiare. Salernitana che sale a quota tre punti e lascia al momento l'ultimo posto in classifica.

Con Guacci tra i pali e senza nè Boncori, con la prima squadra, nè Di Vico, indisponibile anche per mister Raffaele, la Salernitana Primavera approccia con personalità alla sfida e al 22' passa: schema su calcio di punizione, con passaggio di Mancini che libera Menduto, abile con un destro dai 25 metri a far secco il portiere locale. Lombardi avrebbe anche il pallone del raddoppio ma spreca. Nella ripresa il Cosenza intensifica gli sforzi ma i granatini sono pericolosi in contropiede: prima Cosentino e poi Marrazzo mancano il raddoppio. Nel finale la chance per chiudere i conti capita a Lombardi che non capitolizza. Errori che non costano la vittoria però, fondamentale per continuare il cammino targato De Santis.