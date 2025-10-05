Salernitana-Cavese, le probabili formazioni: sfida fra Inglese e Fella Alle 14:30 il derby: i due allenatori ritrovano i due rispettivi capitani

Diciotto anni dopo di nuovo uno contro l'altro. Salernitana-Cavese sarà la partita più attesa del weekend di serie C. All'Arechi, in una cornice di pubblico da 15mila spettatori, la Bersagliera ritrova gli aquilotti nel proprio giardino di casa. Allora finì 0-0, risultato che oggi non farebbe sorridere i granata ma che darebbe sostanza ai sogni salvezza dei metelliani. Storie diverse, così come gli obiettivi per cui si va in campo questo pomeriggio: la Salernitana va a caccia di tre punti d'oro per staccare il Benevento e riprendersi la vetta in solitaria della classifica, la Cavese invece vuole dare continuità al bel successo di Monopoli.

Le scelte della Salernitana

In casa Salernitana, pesano le assenze di De Boer e Cabianca. Ancora out anche Liguori. Davanti a Donnarumma, Coppolaro e Frascatore sono in vantaggio su Matino e Anastasio per completare il reparto con Golemic. Si va verso la linea della continuità dunque nonostante i sei gol subiti in tre sfide. In mezzo al campo, chance ancora per Quirini da mezzala. Una soluzione che permetterebbe di avere Knezovic e Varone pronti a gara in corso, anche vista la penuria di alternative. Sulle corsie Ubani e Villa. Rientra dalla squalifica Capomaggio, così come Inglese in attacco. Completano l’undici iniziale Tascone in mediana e Ferraris in attacco.

Le mosse della Cavese

Pesantissima l'assenza di Loreto per mister Prosperi che deve affidarsi al debuttante Bolcano. Recupera Piana, con il capitano che insidia Cionek per il ruolo di difensore centrale. Prezioso anche il recupero dal 1’ di Fella: il capitano agirà sulla trequarti spodestando Sorrentino, possibile mossa a sorpresa come centravanti al posto di Ubaldi. In campo anche l'ex Orlando mentre la linea mediana sarà formata da Diarrassouba, Fornito, Munari e Macchi.

SALERNITANA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, Quirini, Capomaggio, Tascone, Villa; Inglese, Ferraris.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Bolcano; Diarrassouba, Munari, Fornito, Macchi; Orlando, Fella; Sorrentino.