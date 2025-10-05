Salernitana-Cavese 3-2, Ferrari: «Primato giusto, che meraviglia questo Arechi» L'attaccante: "Ad Achik devo fare un regalo per quel cross. Niente è scontato"

Esperimento riuscito. Franco Ferrari si prende la scena. La sua testata era valso il primo sorpasso. Poi però la Salernitana ha avuto bisogno di un altro squillo di Inglese per mandare al tappeto la Cavese. La prova in coppia con Inglese ha portato i frutti sperati: “Abbiamo provato le due punte per la prima volta ed è andata bene. E’ la vittoria di tutti, anche degli altri reparti che hanno macinato chilometri. Sapevamo quanto fosse importante questa partita per il primato. Oggi contava vincere, da domani lavoreremo per limare gli errori. Siamo ancora all'inizio ma stiamo facendo tante cose, dimostrando aspetti importanti”.

Primo gol all’Arechi (“Mi ha dato grandi emozioni. Non mi aspettavo fosse un’emozione così bella ma ora ne devono arrivare altri. Prosperi mi ha fatto i complimenti? Mi rende felicissimo, lavoro anche per questi complimenti e sono benzina in più”), poi la carezza ad Achik: “Glielo dicevo che mi avrebbe fatto un assist. Ora gli devo dare un premio. Però abbiamo grande qualità, chiunque giochi in avanti fa la differenza”. L’amico entusiasmo ora è fondamentale: “Stiamo lavorando benissimo, con la società ci siamo dati un obiettivo e poi il calore dello stadio fa la differenza. L’abbraccio della gente ci ha fatto benissimo: dobbiamo lottare insieme. Primato? Tutte le partite sono difficili. Dobbiamo lavorare sempre per vincere. Stiamo spingendo al massimo e con questa unione possiamo fare tanta strada. Ora ci attendono due trasferte difficili ma pensiamo solo a noi".