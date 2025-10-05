Salernitana-Cavese 3-2, Raffaele: «Stiamo diventando gruppo, avanti tutta» «Abbiamo concesso poco ma subito due gol, il pubblico è stato determinante»

Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana, ha commentato il 3-2 conquistato dai granata nel derby contro la Cavese.

«Io credo che la squadra, da dopo Cosenza, giochi molto bene al calcio. Quando inizi ad essere padrone della partita, puoi permeterti di giocare con il doppio centravanti. Ferraris ha giocato da seconda punta con Inglese e Ferrari, ha la tendenza ad essere bravo a lavorare tra le linee. Oggi abbiamo trovato la Cavese che difendeva con 11 giocatori sotto la linea del centrocampo. Ma mi sembra che noi abbiamo avuto tre occasioni clamorose nell'area piccola, abbiamo calciato tre volte dal limite. Di contro non abbiamo subito ripartenze da parte della Cavese. Non è facile se non vai subito in gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto più qualità nella rifinitura e siamo passati in vantaggio. Abbiamo soluzioni, a parte la qualità questa è una squadra che gioca molto bene al calcio. Abbiamo bisogno di qualcosa ancora per essere più solidi. Abbiamo concesso quasi nulla ma abbiamo subito due gol.

Il nostro pubblico è determinante, sappiamo che siamo in una piazza dove dobbiamo e vogliamo regalarci soddisfazioni. Avere un sostegno così, dopo due anni negativi, significa che si sono create delle condizioni che il pubblico vede e riconosce. Anche nei momenti difficili il pubblico è stato con noi, non sempre si vince ma sono sicuro che questo connubio durerà tutto l'anno. Chi entra determina, chi esce entra in campo al gol. Siamo tutti a disposizione del noi e non dell'io. Compito nostro è continuare così. I ragazzi sono stati straordinari, una squadra che non è gruppo non va da nessuna parte.

Sulle revisioni FVS: non sono stato affatto contrariato. Quando un giocatore ti dice che è fallo di mano, tu ti giochi la card. Da quello che mi dicono, era espulsione su Tascone ed il rigore c'era

Infortuni? Non sono preoccupato, purtroppo fare 5 partite in 14 giorni non è semplie per nessuno. Nell'ambito di otto parite, abbiamo avuto due problemi muscolari. Sono soddisfatto di avere una settimana piena di lavoro e vi dico che la squadra è in crescita. Ci sono delle situazioni da pesare: Villa ha giocato tutte le gare, Golemic idem pur non avendo fatto la preparazione con noi.

Siamo tutto tranne che superficiali, stiamo lavorando al massimo. Abbiamo dei limiti momentanei, siamo un mix tra una squadra che si sente forte e una squadra che sa che deve soffrire. Non siamo una squadra che si specchia, questa deve essere la base del nostro miglioramento.

Siamo il miglior attacco del campionato, abbiamo fatto 15 gol e ce ne sono stati annullati diversi. Abbiamo avuto un'evoluzione importante. Anche a Casarano abbiamo dimostrato queste qualità contro una squadra che ha vinto in maniera spumeggiante a Caserta. Dobbiamo costruire tanto ma dobbiamo essere più bravi in fase difensiva.