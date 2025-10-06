Salernitana, applausi e poi i complimenti: la gioia di Iervolino Il patron presente per il derby. A fine partita il sorriso mentre l'Arechi festeggia

Il sospiro di sollievo tirato al triplice fischio finale. Poi l’abbraccio con l’amministratore delegato Umberto Pagano. Danilo Iervolino si lascia scappare un sorriso, quando Luca Scafuri, speaker dell’Arechi, annuncia il risultato finale: “Salernitana 3, Cavese 2”. L’Arechi esplode di gioia e si prepara ad accogliere i suoi nuovi eroi sotto la Curva Sud Siberiano per cantare sulle note di “Despacito”, la colonna sonora dei successi più importanti e dei momenti più intensi.

Danilo Iervolino osserva e poi si sposta nel ventre dell’Arechi lasciando la tribuna autorità per spostarsi al piano inferiore per accedere negli spogliatoi. Qualche timido applauso mentre il patron è incollato allo smartphone, scortato dall’ad Pagano. I complimenti al gruppo granata e la soddisfazione nel vedere lì in alto in classifica il nome della Bersagliera. Ora due trasferte verità con Monopoli e Catania. Ma la Salernitana ha già ripreso a sognare.