Salernitana, Inglese "lession number 100": il bomber festeggiato da Iervolino La doppietta con il Sorrento vale primato e record. Capitan Inglese ora vuole solo un obiettivo

“Altri cento di questi gol, Bobby!”. Una doppietta da bomber vero per trascinare la Salernitana in vetta. Ma soprattutto la celebrazione di un traguardo personale. Roberto Inglese si prende la scena. Il capitano granata ha festeggiato le 100 reti tra i professionisti. Le due reti con il Sorrento hanno messo in mostra parte del repertorio dell’attaccante di Lucerna. Una carriera fatta di gol in tutte le categoria: 28 gol con il Chievo, 23 con il Lumezzane, 20 con il Parma, 14 con il Catania, 8 con il Carpi, 1 con il Pescara e 1 con il Lecco. Superato anche l'inghippo di un gol non attribuito ai tempi del Lumezzane. Con la Salernitana i gol sono cinque. Al termine della gara di ieri il patron Danilo Iervolino ha consegnato al bomber una maglia celebrativa. Ora il desiderio di realizzare altri gol per continuare a sognare la serie B.