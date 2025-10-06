Salernitana, domani inizia la missione Monopoli: speranza Liguori La ripresa dopo il successo nel derby. L'attaccante spinge per rientrare

Riavvolgere il nastro e ripartire. La Salernitana si gode l’euforia che il successo nel derby con la Cavese ha trasmesso all’intero gruppo granata. Una vittoria pesantissima per la classifica ma soprattutto per il morale di un ambiente che vuole continuare a sognare. Il primato, di nuovo in solitaria, permette di dare consistenza al sogno serie B. Il cammino è ancora lungo, pieno di ostacoli, eppure la squadra granata culla a suon di risultati una rincorsa che sarebbe straordinaria.

Giuseppe Raffaele ha concesso una giornata di riposo ai suoi calciatori, con appuntamento nel pomeriggio di domani alle ore 16:30. Il tecnico granata spera di poter recuperare Liguori: l’attaccante ha saltato cinque sfide, marcando visita nel tour de force di fine settembre per un problema muscolare. Si proverà ad accelerare per dare un ricambio di qualità al reparto offensivo. Nessuna chance per De Boer e Cabianca, per i quali si spera in un rientro ad inizio novembre.