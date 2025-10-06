Salernitana, gioia Golemic: "Questa squadra ha un cuore che non conosce resa" Il leader difensivo dopo il derby con la Cavese: "Fieri anche nelle difficoltà"

Il condottiero della difesa. “Da quando è arrivato qui Vladimir Golemic ha fatto tutte le partite senza saltare nemmeno un minuto. E pensare che non ha nemmeno fatto la preparazione con noi”. L’applauso arriva direttamente da Giuseppe Raffaele nel post-Cavese. Vladimir Golemic ci ha messo pochissimo a prendersi la Salernitana. Voleva fortemente il ritorno in Italia dopo il problema cardiaco che aveva interrotto il suo cammino con il Vicenza. Vincente il blitz del direttore sportivo Daniele Faggiano che sull’esperienza e sulla caratura del gigante serbo ci ha puntato forte, convincendolo ad accettare la destinazione granata nonostante il pressing di diversi club di serie C.

Ieri il numero 18 è stato tra i più scatenati nella festa sotto la Curva Sud Siberiano al termine del derby vinto in rimonta sulla Cavese. Sui social le parole al miele: “Ogni partita è una battaglia, ogni vittoria una prova di carattere. Questa squadra ha un cuore che non conosce resa. Fieri anche nelle difficoltà. La strada è lunga, ma noi non molliamo”.