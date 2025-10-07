Monopoli-Salernitana, fischia Di Cicco Nessun precedente con il fischietto di Lanciano

Sarà Giorgio Di Cicco di Lanciano il direttore di gara di Monopoli-Salernitana, sfida in programma domenica alle ore 12:30. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello della sezione di Seregno e Ilario Montanelli della sezione di Lecco. Nel ruolo di quarto uomo è stato designato Alessandro Recchia della sezione di Brindisi. All’FVS è stato designato Fabio Cantatore della sezione di Molfetta. Nessun precedente per Di Cicco con i colori granata. Sono due i precedenti col Monopoli, entrambi con un ko per la compagine pugliese.