Salernitana, tutti in campo: Raffaele senza tre pedine

Archiviata la vittoria nel derby sulla Cavese, la Salernitana è ritornata in campo questo pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy per mettere nel mirino la trasferta ad ora di pranzo di domenica con il Monopoli (fischio d’inizio alle ore 12:30). Orario inusuale e che spingerà il club granata a modificare anche la propria tabella di marcia, con allenamenti in programma già nella mattinata di domani alle ore 11:00 per avvicinarsi alla sfida in Puglia.
Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Raffaele. L’attenzione era rivolta su Michael Liguori, fermo dallo scorso 18 settembre per una lesione muscolare al bicipite femorale subita prima della sfida con l’Atalanta Under 23. Raffaele spera di poter riavere a disposizione l’ex Padova, soprattutto mettendo nel mirino il successivo scontro diretto con il Catania. Sicuri assenti sia Kees De Boer che Eddy Cabianca, con quest’ultimo che verrà rivalutato per capire i miglioramenti dopo la lesione muscolare di medio grado rimediata nel secondo tempo della trasferta di Giugliano.