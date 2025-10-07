Bottiglietta lanciata dagli spalti nel derby, multata la Salernitana Il Giudice Sportivo sanziona il club granata. Assenza pesante nel Monopoli

C'è anche la Salernitana nel referto del Giudice Sportivo dopo l'ottava giornata di campionato. Il club granata è stato multato con un'ammenda di 800,00 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze". Nessuna sanzione per i calciatori granata mentre è pesantissima la defezione in casa Monopoli: i pugliesi non potranno schierare il difensore Mirko Miceli, alla quinta ammonizione stagionale.