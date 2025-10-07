Restyling Arechi, Consiglio di Stato respinge il ricorso della ditta Matarrese La Regione Campania spinge per il via dei lavori. Spunta un'ipotesi per il settore ospiti

Il restyling dell’Arechi e del Volpe si avvicina al fatidico gong. La Regione Campania accelera per dare il via all’inizio dei lavori anche al Principe degli Stadi iniziando proprio dalla Curva Nord. Mentre il club granata è al lavoro con Figc e Lega Serie C per la deroga per quanto concerne il settore ospiti in caso di demolizione dell'attuale fetta di impianto chiusa al pubblico locale (sul tavolo, dopo interlocuzioni, la possibilità di dirottare le fazioni avversarie nel settore Distinti, ipotesi però che dovrà essere vagliata dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico per il possibile semaforo verde), arriva l’epilogo di un altro capitolo della lunga querelle legale legati all’appalto dei lavori per il rifacimento dei due impianti sportivi cittadini. Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato dalla cordata guidata dalla società Matarrese di Bari contro l’affidamento al gruppo guidato dal Consorzio Energos di Biella. Dopo l’istanza rispedita al mittente dal Tar di Salerno, ora anche un nuovo “no”. E l’Arechi ora attende la fatidica data per un nuova pagina di storia.