Salernitana, la Nuova Guardia compie gli anni: auguri da tutta Italia "La storia continua": il gruppo soffia forte sulle prime 30 candeline

“La storia continua”. Ci sono due date messe nero su bianco: il 1995 e il 2025. Nel mezzo, da quell’8 ottobre che ha segnato la storia del mondo ultras salernitano, ci sono ben trent’anni in cui filosofia e mentalità sono state le linee guida. Così, l’8 ottobre è da sempre un giorno speciale per il movimento del tifo legato alla Salernitana. La Nuova Guardia, gruppo di spicco della Curva Sud Siberiano, soffia forte sulle sue prime 30 candeline. Trent’anni di appartenenza, di passione, di sfida alle repressioni, ai tempi cambiano senza mai cercare di modificare quelli che sono i capisaldi del proprio “vivere ultras per amare Salerno”.

Ieri un momento di festa per celebrare questo importante anniversario ma anche energia nuova per le nuove sfide che attendono Salerno e la Salernitana. Da ogni parte d’Italia sono arrivati messaggi di auguri e striscioni celebrativi dalle fazioni amiche. Uno in particolare da Bari, legata alla Curva Sud Siberiano da un gemellaggio ormai storico: “Trentacinque anni di passione, battaglie e presenza, nel nome di Salerno e dei granata. Onorati di averli vissuti al vostro fianco, nelle gioie e nelle difficoltà. Auguri, Nuova Guardia 1990!”.