Salernitana, verso Monopoli con un possibile cambio di modulo In soffitta il 3-4-1-2 offensivo visto con la Cavese. Raffaele deve fare i conti con tre defezioni

Allenamenti e riflessioni. La Salernitana continua la sua marcia di avvicinamento alla trasferta di Monopoli. Sessioni di preparazione alla sfida in Puglia rigorosamente al mattino, con Raffaele che prova ad allenare la squadra anche all’insidia del lunch-match, novità stagionale per la truppa granata. Fin qui, lontano dall’Arechi, i granata si sono dimostrati imbattibili, espugnando Cosenza e Giugliano per poi strappare un pari prezioso in extremis sul campo del Casarano.

Monopoli sarà la prima di due test fuori casa niente male, con la Bersagliera però che vuole far valere il proprio status di capolista. Raffaele è pronto a ritornare al 3-5-2, con Ferrari destinato inizialmente alla panchina, lasciando spazio al ballottaggio fra Varone, Knezovic e Quirini per una maglia da titolare come mezzala. In difesa, possibile avvicendamento fra Frascatore e Matino, con Coppolaro ancora riconfermato sul centrodestra.

Dall’infermeria non arrivano buone notizie da Liguori: l’attaccante continua a lavorare a parte e rischia di dover saltare anche la trasferta con i biancoverdi. Sicuri i forfait di De Boer e Cabianca, per i quali bisognerà attendere novembre per rivederli a disposizione.