Del Grosso a "Granatissimi": "Salernitana squadra vera, con unione si fa strada" L'ex terzino ai microfoni di Ottochannel: "Primato meritato, giocherei anche oggi per questa città"

“Se fosse per me giocherei in qualsiasi modo e in qualsiasi posizione per la Salernitana. Scendere in campo per quella città è tanta roba”. Alessandro Del Grosso è intervenuto ai microfoni di Granatissimi in onda su Ottochannel. L’ex terzino granata si è soffermato sul momento della squadra di Raffaele: “Quindicimila spettatori non si registrano sempre nemmeno in serie A. Si fa fatica nelle serie maggiori. Il pubblico di Salerno in qualsiasi categoria si stringe alla squadra, va a vedere la partita. E’ un punto in più, un sostegno importante per un gruppo che vuole vincere. La squadra sta facendo bene, gioca un bel calcio. Ora serve stare vicino alla Salernitana perché può dare soddisfazioni. Certo, è un campionato equilibrato, con diverse corazzate ma il primato è merito del gioco. Poi si sa, i campionati si vincono con gli uomini, anche se magari non brillano per qualità ma che abbiano valori morali e umani”.

Fari puntati sul rendimento della difesa: “Per vincere un campionato serve la miglior difesa. Perché è vero che conta segnare ma soprattutto non subire. Ho visto molti errori individuali. La squadra si muove di reparto ma poi ci sono delle disattenzioni individuali che costano caro. Non bisogna puntare il dito sulla sola gestione difensiva. Quando si prende il gol però bisogna analizzare tutto. Valore dell’organico? Ci sono calciatori importanti. Quando c’ero io, ricordo che avevo Grimaudo e sapevo che dovevo dare il massimo anche più di Claudio per dimostrare le mie qualità”.