Salernitana, Gagliano a "Granatissimi": "Fvs un'opportunità ma serve oculatezza" L'ex presidente della Figc Campania a Ottochannel: "Strumento prezioso ma da preservare"

Il nodo Fvs fa discutere in serie C. Sul tema si è espresso Salvatore Gagliano, ex presidente della Figc Campania, intervenuto a Granatissimi in onda su Ottochannel: “Sicuramente questa innovazione, se gestita bene, può permettere di limitare gli errori della classe arbitrale. Le due possibilità devono essere sfruttate al massimo. Non è facile però i benefici possono avere ripercussioni importanti sulle classifiche. In Salernitana-Cavese i jolly non sono stati sfruttati con l’arbitro che ha scelto di non cambiare la propria posizione sulle decisioni. La Salernitana si è dotata di due buoni ex arbitri in questo senso. Però, ripeto, serve avere una gestione oculata, soprattutto nei momenti finali di gara quando gli animi sono più concitati. Poi sulla gestione possiamo del cartellino poteva anche starci il rosso”.

Il discorso scivola sulla gestione del Fvs nelle mani di Raffaele: “Ormai quasi tutti i club di serie C si sono organizzati con due addetti agli arbitri per poter comunicare meglio. Poi è vero che la decisione è nelle mani del tecnico ma quello è solo l’anello finale. Poi ci sono tanti fattori, anche la predisposizione degli arbitri a cambiare decisione. E’ un ruolo delicato ma se svolto bene può permettere di avere punti pesanti e rivedere decisioni che possono sembrare orrori”.