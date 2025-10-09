Cavese, colpo a sorpresa: arriva l'ex Salernitana Luciani Nuovo arrivo. Il difensore: "Vogliamo raggiungere il nostro grande obiettivo"

Un colpo a sorpresa. La Cavese puntella la propria difesa con l'arrivo di Alessio Luciani. Il calciatore classe 1990, cresce nel settore giovanile della Lazio facendo tutta la trafila fino all’esordio in Serie A il 4 ottobre 2009 in Fiorentina-Lazio. A dicembre esordisce con i biancocelesti in Europa League: sarà solo la parte iniziale di una lunghissima carriera con oltre 400 gare tra i professionisti. Ha indossato le maglie di Lumezzane, Salernitana, Gubbio, Monopoli, prima di approdare nella stagione 2016/17 all’Arezzo dove diventerà un punto fisso restandoci per ben 5 stagioni. Poi la promozione con la Reggiana, le esperienze con il Taranto e la Feralpisalò. Ha scelto la maglia numero 3 legandosi al club metelliano sino al 30 giugno 2026.

Le prime parole del difensore: “In queste settimane di attesa, non ho mai mollato di un centimetro, restando sempre concentrato e pronto aspettando la chiamata giusta. Sono orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club cosi serio e con una tifoseria così passionale. Metterò tutta la mia esperienza al servizio dei miei compagni per raggiungere insieme il nostro grande obiettivo".