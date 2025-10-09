Salernitana, retroscena Ravanelli: "Vicino ai granata, poi scelsi la Reggiana"

L'amarcord dell'ex attaccante: "Ero ad un passo dal club poi feci un'altra scelta"

salernitana retroscena ravanelli vicino ai granata poi scelsi la reggiana
Salerno.  

“Nella mia carriera sono stato ad un passo dalla Salernitana”. Fabrizio Ravanelli riannoda i fili con il suo passato e ricorda un suo passaggio che lo vide ad un passo dalla società granata. Era il 1990 quando dopo l’avventura fra Avellino e Casertana, la Salernitana era pronta ad acquistarlo e a concedergli un’altra chance in Campania. Affare che sfumò, con la scelta dell’attaccante di trasferirsi alla Reggiana: “Ci fu la trattativa per vestire la maglia granata ma alla fine scelsi Reggio Emilia. Fu una decisione più che altro logica, per la vicinanza a casa, per la location. Non ho mai rifiutato Salerno ma decisi di andare in Emilia per ricongiungermi quella che era la mia fidanzata e che oggi da 33 anni è mia moglie”.

Il destino ha comunque presentato Salerno a Fabrizio Ravanelli seppur sotto altra forma, con il legame fortissimo con Andrea Fortunato. L’attaccante lo ha ricordato in mattinata, facendo visita al cimitero di Salerno sulla sua lapide e poi nel corso della festa di inizio stagione organizzata dall’Asd Sanseverinese allo Stadio Superga di Mercato San Severino: “Ricordarlo è obbligatorio, non ci si deve mai dimenticare di un ragazzo straordinario che aveva il futuro in mano. Sarà sempre nei nostri cuori”.

Ultime Notizie