Restyling Arechi, De Luca annuncia: "Entro dieci giorni al via i lavori" Il Governatore della Regione Campania: "Candideremo l'impianto per Euro2032"

“Il via al nuovo Arechi e il Volpe entro dieci giorni”. Vincenzo De Luca è ritornato a parlare del restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe. Alla luce anche delle novità legate al ricorso presentato dalla ditta Matarrese e bocciato dal Consiglio di Stato, ora si aspetta l’accelerata. “I lavori partiranno a stretto giro. Si sta definendo il piano sicurezza per poi demolire la Curva Nord. Questo permetterà di candidare l’Arechi ai prossimi Europei 2032. La Figc e la Uefa valuteranno quali impianti scegliere anche alla luce di avanzamento dei lavori. L’Arechi sarà l’unico grande impianto in cui le operazioni di rifacimento saranno già in corso nel bel mezzo della scelta. Presenteremo un dossier molto articolato legato alla viabilità, alle infrastrutture per consentire poi all’Uefa di prendere la propria decisione. Il progetto è cominciato tre anni fa, questo il tempo tecnico per completare tutto l’iter burocratico”.

Semaforo verde anche per il Palazzetto dello Sport

De Luca si è anche soffermato sull’inizio dei lavori del Palazzetto dello Sport: “Inizieranno nei prossimi giorni. Abbiamo dovuto trovare qualche fondo in più per i sondaggi geologici e la bonifica dei terreni sull’area in cui insisterà il Palazzetto. Anche qui avremo un impianto che favorirà la nascita di una Cittadella dello sport”.