Euro2032 all'Arechi, Salerno ci crede: "Inviata una prima documentazione" La nota del comune: "Iter burocratico iniziato: il nuovo stadio sarà tra i più performanti d'Europa"

Una prima parte di documentazione sull'Arechi inviata alla Figc. Salerno continua a coltivare il sogno di poter ospitare i prossimi Europei 2032. In una nota stampa, il comune di Salerno fa sapere che l'amministrazione comunale è in campo in prima linea per poter completare l'iter amministrativo per la candidatura dell'Arechi per ospitare la competizione continentale nel 2032. "Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - di concerto con la Salernitana e con il sostegno della Regione Campania e l’ARUS - ha trasmesso alla FIGC la documentazione richiesta a supporto della disponibilità dell’impianto per le competizioni europee. In particolare, sono stati forniti una serie di dettagli tecnici e logistici inerenti al cronoprogramma per la ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto grazie all’importante finanziamento della Regione Campania - si legge nel comunicato trasmesso in mattinata -. I lavori trasformeranno l’Arechi in uno stadio tra i più accoglienti, funzionali e performanti d’Italia e d’Europa, perfettamente idoneo ad ospitare una grande manifestazione sportiva come Euro 2032".

Il lavoro però è solo ai blocchi di parttenza: "Nei prossimi mesi sarà prediposto e consegnato un dossier ampio e particolareggiato a supporto della candidatura nel quale saranno evidenziati gli elementi vincenti di Salerno e del suo territorio: infrastrutture per la mobilità con AV Ferroviaria, Aeroporto e Stazione Marittima, prossimità con assi autostradali nazionali; patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale, enogastronomico ed artigianale di rilievo mondiale; naturale predisposizione all’accoglienza", continua la nota del comune di Salerno. "Euro 2032 è una grande occasione di promozione internazionale che porterebbe benefici importanti per Salerno, la Campania e la stessa Italia".