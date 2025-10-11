Monopoli-Salernitana, i convocati di Raffaele: Frascatore alza bandiera bianca Il difensore non recupera. Buone notizie invece da Liguori

Paolo Frascatore salta Monopoli-Salernitana. Questo è il verdetto che emerge dalla lista dei convocati pubblicata da Giuseppe Raffaele al termine della rifinitura svolta al Centro Sportivo Mary Rosy. Il difensore si ferma per il problema al ginocchio e proverà ad esserci a Catania. Al suo posto spazio ad Anastasio. Rientra dopo circa un mese tra i disponibili Liguori. Out i lungodegenti De Boer e Cabianca.

Di seguito, la lista dei disponibili per Monopoli-Salernitana:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.

Indisponibili: 6 de Boer, 35 Cabianca, 38 Frascatore.