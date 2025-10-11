Monopoli-Salernitana, Raffaele: "Concentrazione e consapevolezza per vincere" Il tecnico al sito ufficiale del club: "Non si può mollare di un centimetro, sarà sfida spigolosa"

L'insidia del lunch-match e la volontà di conservare il primato. Giuseppe Raffaele preme sull'acceleratore. Non in conferenza stampa prepartita, evitata come da inizio stagione anche per scaramanzia, ma per chiedere alla sua Salernitana una nuova prova di maturità sull'ostico campo di Monopoli. Al sito ufficiale del club granata, Raffaele chiede positività e nessun calo di concentrazione: "È chiaro che giocare fuori non è come farlo all’Arechi, soprattutto ora che i nostri tifosi sono costretti a rinunciare alle trasferte, però abbiamo fatto vedere che anche lontano da casa questo gruppo tira fuori le proprie qualità. È stata un’altra settimana positiva. – aggiunge Raffaele – L’umore del gruppo è ottimo e lo percepisco giorno dopo giorno anche durante gli allenamenti. Avere positività non significa essere leggeri o superficiali, tutt’altro. Bisogna continuare così, senza distrazioni. Già dopo la gara con la Cavese ho avuto modo di sottolineare la prestazione dei ragazzi e il fatto che creiamo tanto e bene in fase offensiva. Abbiamo lavorato sulle cose da limare e su qualche incertezza in fase difensiva che bisogna cercare sicuramente di evitare. La squadra sa che non bisogna mollare di un centimetro nell’applicazione tattica e nella concentrazione”.

“Giocare il lunch match potrà cambiare qualcosina nella marcia di avvicinamento alla partita dal punto di vista degli orari dei pasti ma non influirà più di tanto su quel che abbiamo preparato e sulla voglia di fare punti che questi ragazzi hanno. Tutto passa ovviamente anche dalla capacità di soffrire che abbiamo già dimostrato di avere, perché in questa categoria nessun campo è semplice e nessuna squadra può essere definita abbordabile. Noi lo sappiamo bene. – dichiara il tecnico alla vigilia – Il Monopoli l’anno scorso è arrivato terzo e vorrà confermarsi, ha una rosa importante e di grande valore. Ha messo in difficoltà squadre forti come Cosenza e Cerignola ed avrà di certo tanta rabbia agonistica per riscattarsi dopo gli ultimi risultati poco esaltanti. Mi aspetto una partita spigolosa e complicata, da gestire con intelligenza e consapevolezza delle nostre capacità e dei pericoli potenziali”.