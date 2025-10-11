Salernitana, il Catania vince e mette pressione. Ma è ansia per Cicerelli Gli etnei superano agevolmente il Giugliano. Toscano però deve fare i conti con lo stop del 10

Il Catania vince e si porta ad una lunghezza dalla Salernitana, impegnata domani sul campo del Monopoli. Gli etnei passeggiano a Giugliano con un pesante 0-3 e ora mettono pressione alla squadra di Giuseppe Raffaele. Ci pensa Lunetta ad indirizzare il match in apertura, poi lo squillo di Forte prima dell’intervallo. Nella ripresa il tris porta la firma dell’ex Kaleb Jimenez Castillo.

Tante buone indicazioni per Mimmo Toscano che però deve fare i conti con i brividi per l’infortunio di Emanuele Cicerelli. Nel cuore del primo tempo l’ex Salernitana si è fermato per un problema muscolare. Immediato l’ingresso dello staff medico che ha chiesto il cambio. Condizioni da monitorare ma a otto giorni dalla super sfida con la Salernitana è già scattato l’allarme.