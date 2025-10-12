Monopoli-Salernitana, le probabili formazioni: novità Achik e Anastasio Lunch-match in Puglia non senza novità per i granata: Anastasio sostituisce Frascatore, chance Achik

Un nuovo esame, con l’insidia anche delle 12:30. La Salernitana va a Monopoli con la volontà di confermare il primato, rispondere allo squillo del Catania e dare continuità al suo rendimento esterno da big. Dal lunch-match della nona giornata di serie C, Raffaele vuole risposte, soprattutto in termini di solidità dopo i troppi gol subiti. Ora è il momento della compattezza, cercando di limitare le disattenzioni difensive per poi affidarsi alla qualità dei singoli.

Tentazione Achik

In Puglia Raffaele riparte dal 3-4-2-1 e lancia Achik dal 1' in coppia con Ferraris alle spalle di Inglese dopo l'impatto super nel derby con la Cavese. In difesa è pesante l'assenza di Frascatore, out per un problema al ginocchio. Al suo posto c'è Anastasio con Golemic e Coppolaro. In mezzo al campo Quirini ritorna sulla destra, con Villa ovviamente a sinistra. In cabina di regia Tascone e Capomaggio, con Varone e Knezovic che inseguono.

MONOPOLI-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Monopoli (3-5-2): Piana; Viteritti, Bizzotto, Piccinini; Imputato, Falzerano, Battocchio, Scipioni, Oyewale; Fall, Tirelli.

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Achik, Ferraris; Inglese.