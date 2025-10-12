Monopoli-Salernitana 0-1, Raffaele: "Vittoria pesante, squadra con personalità" Il tecnico: "Questa è una prova che dimostra quanto lavoro c'è dietro su un campo non facile"

Una vittoria pesantissima. "Su un campo che era di difficile la lettura, ci ha limitato tantissimo". Giuseppe Raffaele non ci gira intorno. Le condizioni del terreno di gioco non hanno però minato la corsa della Salernitana, con una vittoria pesantissima a Monopoli che permette di conservare il primato. "Questa è l'ennesima tappa che ci dà ancora più fiducia. Dobbiamo leggere la partita anche sotto il profilo agonistico. Se vuoi arrivare fino alla fine devi avere tutto, non solo il gioco e la tecnica. E lo abbiamo dimostrato fino alla fine, anche se magari potevamo spezzare il loro ritmo tenendo qualche pallone in più. Ora dobbiamo essere più bravi, cercare di far respirare la difesa nel finale. Niente è scontato, ci stiamo lavorando tutto col sudore e con il lavoro. Sono più contento anche delle altre prove dove siamo stati più offensivi. Ora la squadra è in salute, ha individualità importanti, stiamo migliorando tanto anche in difesa. Il primo posto c’è ma dobbiamo guardare al primato.

Il Monopoli è stata squadra che lo scorso anno si è giocata il campionato. Erano reduci da risultati non positivi e la nostra partenza forte era per metterli in difficoltà. Potevamo chiudere la partita, non ci siamo riusciti, e quando abbiamo tolto peso avanti per coprire le linee abbiamo avuto ripartenze importanti. Rigore? Secondo me c’era, il contatto era evidente anche perché Achik era solo davanti al portiere. Noi abbiamo giocato il Fvs ma non ci è andata bene.

Modulo col doppio centravanti? Una squadra deve saper fare tutto e bisogna migliorare su alcuni aspetti. Oggi ero sollecitato dall’idea di mettere Achik ma poi il terreno di gioco mi ha fatto fare altro equilibrio. Giocando con due punti con Ferraris dietro abbiamo fatto molto bene e poi abbiamo corretto il tiro per non soffrire”.