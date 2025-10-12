Monopoli-Salernitana, finale con il brivido: Sky "stacca" in pieno recupero Collegamento interrotto mentre la partita del "Veneziani" era ancora in corso

Monopoli-Salernitana è terminata con il brivido. Non solo per il forcing finale dei pugliesi ma anche per l'imprevisto "regalato" da Sky a chi stava seguendo la partita da casa. La pay-tv, infatti, ha improvvisamente interrotto il collegamento mentre la partita del "Veneziani" era ancora in corso.

Nel bel mezzo del recupero - 6 minuti, prolungati per il grave infortunio subito da Volpe al 47' - e dopo l'occasione creata da Imputato, è stato interrotto il collegamento con Monopoli, dando spazio alla sigla che ha poi aperto il pre-partita di Cosenza-Atalanta Under 23.

Il tutto mentre granata e biancoverdi erano ancora in campo e Achik sprecava la palla del possibile 2-0. Tanti tifosi - adirati soprattutto sui social - hanno cercato un metodo alternativo per sopperire all'imprevisto, tirando poi un sospiro di sollievo quando i siti specializzati hanno comunicato il risultato finale, certificando la vittoria della Salernitana.