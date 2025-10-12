Monopoli-Salernitana 0-1, Capomaggio: "Squadra di ferro, così si fa strada" Il match-winner: "La dedica è per mia madre che non c'è più. Seguiamo Raffaele in tutto e per tutto"

La dedica va al cielo, alla mamma che non c'è più. Galo Capomaggio è il match winner di Monopoli-Salernitana 0-1. Prestazione super, al di là del gol, dell'argentino, perno della squadra granata: "Ci prendiamo una vittoria pesantissima, grazie ad un bel gol. Non siamo stati bravi a chiudere la partita, abbiamo permesso al Monopoli di restare in vita fino alla fine. Però abbiamo vinto, ci siamo presi un successo pesante che ci dà energia e ci lascia al primo posto. Inoltre su un campo non facile, però siamo stati bravi nel leggere la partita, segnale di un gruppo forte, unito, in grado di capire le partite e sapere quando conta più lottare che pensare alla tecnica".

L'argentino è un pilastro per Giuseppe Raffaele: "Il mister ci chiede sempre l’atteggiamento giusto e noi lo seguiamo in tutto e per tutto. Posizione? Mi adatto alle caratteristiche dei compagni. Oggi abbiamo giocato con tre punte ed ero più a difesa del pacchetto arretrato. Ho agito in maniera intelligente, senza sbilanciarmi in avanti. Poi sul gol sono stato bravo".

Ora si va a Catania, sfida che però per Capomaggio non è determinante, anche alla luce di una Salernitana che conserva il primato: "Affrontiamo una squadra importante, lo faremo ancora in trasferta. Catania non è decisiva ma sarà una tappa importante: ci prepareremo al meglio".