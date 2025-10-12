Monopoli-Salernitana 0-1, Colombo: "Ko giusto, granata hanno Dna vincente" Il tecnico: "La Salernitana ha una squadra da categoria superiore, ha dimostrato di voler vincere"

Sconfitta amara. Alberto Colombo con grande onestà accetta il ko del suo Monopoli e s'inchina alla forza della Salernitana. "Abbiamo peccato di coraggio nell’affrontare una squadra molto forte. Dovevamo sfidare con la giusta mentalità una squadra costruita per vincere. Lo abbiamo fatto nel secondo tempo con confusione ma abbiamo faticato in personalità contro interpreti più forti".

Colombo analizza il terreno di gioco gravemente insufficiente ("Erano lavori previsti già da tempo. Il meteo non ha aiutato e quindi ci siamo ritrovati con un campo in queste condizioni"), e poi si sofferma sul club campano: "Come le altre squadre che puntano a vincere il campionato hanno tutto tranne che la dimensione della serie C. Hanno qualità tecniche, la capacità di gestire i momenti della gara, con il Dna vincente e da categoria superiore. La Salernitana mi ha dato l’impressione di sapere cosa volesse, accettando anche le variabili e mettendo in mostra la sua forza". Infine una chiosa sul Fvs: "E’ uno strumento importante ma ora mi sembra che non cambino mai decisione”.