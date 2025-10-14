Salernitana, riecco Casasola: da granata in pectore ad avversario, il retroscena Il laterale fu ad un passo dalla firma, poi il clamoroso colpo di scena

Dall’altra parte del campo. Tiago Casasola sarà uno degli osservati speciali in Catania-Salernitana. Ad alimentare un prepartita già vibrante per la portata della sfida in termini di classifica, ci penserà anche tutta quella che è stata la lunga vicenda che ha accompagnato il trasferimento dell’argentino in Sicilia. Dopo le due esperienze in maglia Salernitana, Casasola era stato ad un passo dal ritornare all’ombra dell’Arechi. Tutto fatto tra Bersagliera e Ternana, così come l’accordo già stipulato con l’entourage del calciatore. La Salernitana lo aspettava in città per le visite mediche e successivamente per la firma del contratto biennale. Addirittura, l’ufficio comunicazione della società granata aveva già ricevuto anche la foto di rito per procedere all’annuncio dell’accordo per il ritorno del sudamericano in granata.

L’inserimento del Catania

Nei giorni che dovevano procedere alla firma dell’accordo però qualcosa s’inceppa. Il gioco al rialzo dell’argentino mette in guardia la Salernitana e il direttore sportivo Daniele Faggiano. Il dietrofront si materializza il 9 luglio: dall’entourage di Casasola arriva la richiesta al club granata di pareggiare l’ultima offerta arrivata dal Catania per assicurarsi il calciatore argentino. La Salernitana rifiuta e molla la presa. Casasola parte per la Sicilia e viene annunciato come nuovo rinforzo del Catania. Uno dei tanti dispetti di un’estate all’insegna di colpi di scena e ribaltoni.