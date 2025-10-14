Salernitana, la carica dei tifosi: giovedì l'incontro con tre big granata! Donnarumma, Golemic e Ferraris ospiti a "Casa Salernitana" alle ore 17:30

L’abbraccio dei tifosi in vista della trasferta di Catania. La Salernitana sceglie di fare il carico di calore ed autostima alle porte di una sfida caldissima come quella in programma domenica pomeriggio al Massimino. Il club granata ha annunciato una bella iniziativa riservata ai tifosi: giovedì pomeriggio alle ore 17:30 Antonio Donnarumma, Andrea Ferraris e Vladimir Golemic per un meet & greet con tutti i supporters. L’incontro andrà in scena presso “Casa Salernitana” di piazza Caduti Civili di Guerra, 2 (angolo Via Quaranta) a Salerno accoglierà la delegazione di calciatori per un pomeriggio da trascorrere insieme ai supporter grandi e piccini. L’appuntamento con i tre giocatori è il secondo di questa stagione all’interno dello store ufficiale e sarà seguito da tanti altri eventi.