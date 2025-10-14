Catania-Salernitana, fischia Poli Nessun precedente per i granata

Sarà Alberto Poli della sezione di Verona a dirigere il match tra Catania e Salernitana in programma domenica 19 ottobre, alle ore 14:30. Gli assistenti saranno Vincenzo Russo e Nicola Di Meo entrambi della sezione di Nichelino. Il quarto uomo sarà Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo. Come operatore FVS è stato designato Mario Chichi della sezione di Palermo. Tre vittorie per gli etnei con Poli alla direzione di gara, nessun precedente per i granata.