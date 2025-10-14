Catania-Salernitana, quanti incroci nello scontro al vertice del "Massimino" Sfida speciale per tanti ex granata e rossoblù

A Catania è già partita la corsa al biglietto per il big-match di domenica contro la Salernitana. Una sfida al vertice particolarmente sentita sia nelle due città che tra le due società. Diversi sono, infatti, gli ex con trascorsi importanti a Salerno e Catania. Su sponda granata sarà sfida speciale per il direttore sportivo Daniele Faggiano, per l’attaccante Roberto Inglese e per Armando Anastasio: i tre hanno vissuto la scorsa stagione all’ombra dell’Etna, prima di sposare insieme il progetto granata.

Addii che hanno lasciato strascichi e che, nelle scorse settimane, hanno generato anche accesi duelli sul mercato. Uno di questi ha visto protagonista Tiago Casasola: l’esterno argentino era in parola con la Salernitana che attendeva soltanto di ufficializzarlo. Nel giro di una notte, però, il Catania è riuscito a convincere il calciatore che in rossoblu ha ritrovato Emmanuele Cicerelli, Francesco Di Tacchio e Kaleb Jimenez, calciatori con cui ha condiviso lo spogliatoio a Salerno, vincendo anche il campionato di serie B. Sarà sfida speciale anche per il ds etneo Ivano Pastore, salernitano di nascita che lo scorso anno ha affiancato Faggiano in Sicilia. Incroci che renderanno ancora più interessante una sfida al vertice che potrebbe consegnare già segnali molto indicativi in ottica campionato.