Salernitana, iniziata la missione Catania: Frascatore resta ai box Ancora a riposo l'ex Avellino. Raffaele confida di riaverlo

Dopo il successo esterno contro il Monopoli e il giorno di riposo concesso da mister Giuseppe Raffaele, è ripresa questo pomeriggio presso il centro sportivo Mary Rosy la preparazione della Salernitana. Lo sguardo della squadra è rivolto alla super sfida di domenica pomeriggio con il Catania. Uno scontro diretto di grande importanza, non determinante ma che potrebbe dare segnali importanti.

Il gruppo granata ha svolto un lavoro aerobico seguito da esercitazioni tecniche e partita a campo ridotto finale. Lavoro precauzionalmente differenziato per Paolo Frascatore, ancora alle prese con il trauma contusivo al ginocchio. Palestra e terapie per Eddy Cabianca e Kees de Boer. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina alle 10:30 sempre al Mary Rosy.