Catania, speranza Cicerelli per la Salernitana: escluse lesioni muscolari

La possibilità di poter avere a disposizione il proprio numero dieci per la super sfida con la Salernitana. Il Catania tira un sospiro di sollievo sulle condizioni di Emmanuele Cicerelli. Dal report medico pubblicato sui canali ufficiali, si comunica che "il calciatore si è sottoposto ad accertamenti dopo l’infortunio riportato nel corso della gara con il Giugliano: gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, l’attaccante rossazzurro svolgerà nei prossimi giorni un programma di lavoro differenziato". Da valutare un suo recupero per la sfida di domenica pomeriggio ma le sensazioni sono positive. Si valuterà in corso d'opera.

Intanto il Massimino si appresta ad alzare la voce e a caricare l'ambiente verso la super sfida con la Bersagliera. Dopo il sold-out della Curva Nord, oggi anche la Curva Sud ha esaurito i biglietti a disposizione. Si prova a raggiungere quota 18mila spettatori.