Salernitana, nessuna novità dall'infermeria: Frascatore resta a parte A Catania sicuri i forfait di De Boer e Cabianca ma il difensore prova a rientrare a Latina

L'unico grande dubbio dall'infemeria che accompagna la Salernitana verso la super sfida di domenica pomeriggio alle 14:30 in casa del Catania resta legato alle condizioni di Paolo Frascatore. Il difensore, messo ko dopo il derby con la Cavese da un trauma contusivo al ginocchio sinistro, continua a fare i conti con i postumi dell'acciacco che gli ha impedito di essere disponibile per la trasferta di Monopoli. Lo staff medico sceglie la strada della prudenza, non vuole correre rischi e valuterà tra domani e venerdì se il calciatore potrà stringere i denti ed essere disponibile per la delicata sfida del Massimino. Al suo posto è testa a testa fra l'ex Anastasio e Matino, con il primo che ha ben figurato in Puglia.

Ancora indisponibili invece Eddy Cabianca e Kees De Boer. Il primo, fermatosi nella sfida di Giugliano, ha sostenuto nuovi esami strumentali che hanno confermato un netto miglioramento. Si va verso il forfait sia con il Catania che con la Casertana per poi accelerare e provare a rientrare tra i convocati per la sfida con il Latina. Per De Boer invece servirà ancora qualche settimana. Domani nuova seduta mattutina, alle ore 10:30, nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy.